Samanyolu Haber /Gündem / CHP'ye 'para sayma' soruşturması: Dosyaya bir isim daha eklendi /18 Mart 2024 13:04

CHP'ye 'para sayma' soruşturması: Dosyaya bir isim daha eklendi

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kaydedildiği iddia edilen 'para sayma' görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, mevcut il başkanlığı binasının eski sahibi Arnavut uyruklu Ali Rıza Braka savcılığa ifade verdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada, Ali Rıza Braka "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma devam ediyor.


Bu kapsamda, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in, "Parayı avukatlık ofisinde CHP İstanbul il binasını satan Ali Rıza Braka teslim aldı" şeklindeki ifadesinde geçen Braka, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine geldi.

Savcılık katına çıkan Braka, şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasının ardından adliyeden ayrıldı.


NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı basın danışmanı Can Poyraz'ın şüpheli olarak savcılıkça ifadesi alınmıştı.
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