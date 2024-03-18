Gökhan Zan adaylıktan çekilmiyor

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Hatay'da aday gösterdiği Gökhan Zan'ı "Partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır" ifadeleriyle geri çektiği Gökhan Zan yeni açıklama yaptı.





Adaylıktan çekilmeyeceğini açıklayan Zan, gece saatlerinde bir açıklama daha yayımladı.





YENİ AÇIKLAMA GELDİ





"Adayım ve çekilmiyorum!" diyen Zan, "TİP Genel Merkezinin beni adaylıktan çekme konusundaki açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı yoktur. Şantajla, montajla tehdide boyun eğmeyeceğim. Kişilik haklarıma yapılan saldırılara karşı korkmadım, korkmayacağım" dedi.





Zan, TİP için de "TİP Genel Merkezinin açıklamasını üzülerek öğrendim. Benimle birlikte neden suç duyurusunda bulunmadıklarını, bu şantaja neden boyun eğdiklerini ve neden bu çetelerden birlikte hesap sormadığımızı anlayabilmiş değilim" ifadelerini kullandı.





Zan, hakkındaki söz konusu ses kaydının da montaj olduğunu ileri sürerek suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.