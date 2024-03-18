Ukrayna ordusunu mühimmat eksikliği vuruyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin mühimmat eksikliği nedeniyle cephenin gerisindeki ikinci ve üçüncü savunma hatlarına geri çekildiklerini belirtti.







Kirby, ABD televizyonuna demecinde, NATO üyelerine hitaben, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’ta cephane stokunun tükenmekte olduğunu ve birliklerin geri çekildiğini söyledi. Kirby, “Dinleyin, zaman azalıyor. Donbass’ta cephaneleri tükeniyor ve onlar ikinci ve üçüncü savunma hatlarına geri çekiliyor” diye konuştu.





Rusya, Batı’nın Ukrayna’ya yönelik silah sevkiyatlarına karşı çıkıyor. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah yardımı içeren tüm kargoların Rusya için meşru hedef olduğunu kaydetmiş, Kremlin ise Batı’nın Ukrayna’ya silah pompalamasının görüşmelere yardımcı olmadığını ve olumsuz etkiye sahip olacağını ifade etmişti.





Ukrayna’da ABD’nin verdiği 3 Patriot'u imha edildi





Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna’ya ait ABD yapımı 3 Patriot hava savunma sistemini imha ettiklerini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’daki çatışmalara katılan Müşterek Kuvvetler Birliği'nde denetlemelerde bulundu. Şoygu, komutanlardan “özel bir askeri operasyon” bölgesindeki mevcut durumla ilgili bilgi aldı.





Rus Müşterek Kuvvetler Birliği Komutanı Aleksey Kim, yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılar sonucu Ukrayna ordusunun hem ekipman hem de insan gücü açısından önemli kayıplar yaşadığını bildirdi





Kim, sadece geçen hafta keşif ve saldırı sistemlerinin etkin çalışması sonucu 3 Amerikan Patriot kompleksi, bir Vampir çok namlulu roketatar sistemi, 10’dan fazla yabancı üretimi topçu sistemi, cephanelik ve yakıt depolarının imha edildiğini söyledi.