CHP'ye para sayma soruşturması... İfadeye çağrıldılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntüleriyle ilgili başlatılan soruşturmada yeni gelişme...
Savcılık; eski CHP İl Başkan Danışmanı Can Poyraz , İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve eski CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ı ifadeye çağırdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki gün CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin re'sen soruşturma başlatmıştı.