72 yılını metal kapsül içinde geçirdi! 'Polio Paul' hayatını kaybetti

72 YILINI METAL KAPSÜLDE GEÇİRDİ





Paul hastalığa yakalandıktan sadece 3 yıl sonra 1955'te hayat kurtaran çocuk felci aşısı onaylandı ve ülkenin dört bir yanındaki çocuklara uygulanmaya başladı.1979 yılında ülke çocuk felcinden tamamen arındı ancak boyundan aşağısı felçli olan Paul için artık çok geçti...





Paul, 72 yılını 'demir at' adını verdiği metal kapsülde geçirdi ve ilerleyen zamanlarda daha modern bir cihaza geçmeyi reddetti.





DEMİR ATINA GÜVENDİ, AVUKAT OLDU





'Kurbağa nefes' tekniği ile makine dışında da nefes almayı öğrenen Paul, geçirdiği hastalığın hayatını mahvetmesine izin vermedi ve hayallerinin peşinden giderek başka insanlara ilham kaynağı olmaya karar verdi.





Metal kapsüle bağımlı olmasına rağmen liseyi bitirdi, üniversiteden mezun oldu, hukuk diploması aldı, onlarca yıl avukatlık yaptı ve tüm bunları yaparken sadece 'Demir atı'na güvendi.









"ÖZLENECEKSİN AMA HER ZAMAN HATIRLANACAKSIN"





'Polio Paul'un ölüm haberi GoFundMe sayfasından yapılan bir güncelleme ile duyuruldu.







"Paul, özleneceksin ama her zaman hatırlanacaksın. Hikayeni bizimle paylaştığın için teşekkürler." başlığı ile yayınlanan paylaşımda kardeşi Philip'in şu mesajı yer aldı:





"Kardeşimin bağış toplama etkinliğine bağışta bulunan herkese çok minnettarım. Bu onun son birkaç yılını stressiz yaşamasını sağladı. Aynı zamanda cenaze masraflarını da karşılayacak. Bu kadar çok insanın Paul'den ilham aldığını bilmek kesinlikle inanılmaz. "









DEMİR AKCİĞER NEDİR?



Demir Akciğer olarak bilinen metal kapsüller 1928 yılında icat edildi ancak 60'ların sonlarından bu yana üretilmiyor. Medscape'de yer alan bilgilere göre, demir akciğer, negatif basınç yoluyla oksijeni çekip daha sonra akciğeri genişlemeye zorlayan ve bu sayede hastanın nefes almasını sağlayan hava geçirmez bir kapsül.



