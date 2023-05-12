CHP'ye sahte broşür kumpasına suçüstü: TÜGVA temsilcisi de gözaltına alındı

Türkiye’nin kaderinin belirleneceği seçime sayılı saatler kala dezenformasyon ve sahte içeriklerle kara propaganda iddiaları gündemdeki yerini korurken İstanbul’da dikkat çeken bir durum yaşandı.







CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Bülent Ütebay, seçim bölgesi olan Esenler’de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adı kullanılarak hazırlanan sahte broşürleri dağıtan bir grubu tespit etti. Polisle birlikte grubun yanına giden Bülent Ütebay, sahte broşürü dağıtanlara tepki gösterdi.





CHP'den uyarı gelmişti: Kılıçdaroğlu adına sahte afiş dağıtıldı!CHP'den uyarı gelmişti: Kılıçdaroğlu adına sahte afiş dağıtıldı!

Olay anının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Ütebay’ın devam paylaşımında TÜGVA İstanbul Esenler İlçe Temsilcisi Şeref Yumurtacı olduğunu öne sürdüğü kişi sahte broşürün üzerinde yer alan ifadeleri savunarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun televizyonda başörtüsüne “1 metrekarelik bez parçası” dediğini savundu. Ütebay bunun üzerine sorduğu “Hangi televizyonda” sorusuna ise net bir yanıt gelmedi.