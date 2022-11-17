CIA Başkanı Burns’ten Ankara’dan sonra peş peşe kritik ziyaretler

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, hafta başında Ankara’da Rus mevkidaşı Sergey Narışkin ile bir araya geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildiği belirtilen görüşmenin ana gündeminde, nükleer risk ve “haksız” yere tutuklanan ABD vatandaşlarının yer aldığı aktarıldı. Masaya yatırılan konular arasında ise Ukrayna savaşı konusunda müzakerenin yer almadığı vurgulandı.





Ekim ayındaki ziyaretinin ardından bir aydan kısa bir süre içinde ikinci kez Kiev’e giden CIA Başkanı Burns, Salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Ukraynalı istihbarat yetkilileri bir araya geldi. Geçtiğimiz ay gerçekleşen Kiev ziyaretini CNN International duyurmuştu.





ABD’li yetkililerin açıklamalarına göre Burns, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye Moskova'ya yaptığı “nükleer silah kullanmama uyarısı” hakkında bilgi verdi ve Washington’un Kiev’e verdiği desteği yineledi.





