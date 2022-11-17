Samanyolu Haber /Gündem / CIA Başkanı Burns’ten Ankara’dan sonra peş peşe kritik ziyaretler /17 Kasım 2022 15:16

CIA Başkanı Burns’ten Ankara’dan sonra peş peşe kritik ziyaretler

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Başkanı (CIA) William Burns, 14 Kasım’da Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile Ankara’da bir araya geldi. Ana gündemini nükleer riskin oluşturduğu aktarılan kritik toplantının ardından Burns’ün yeni rotası Kiev ve Varşova oldu.

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, hafta başında Ankara’da Rus mevkidaşı Sergey Narışkin ile bir araya geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildiği belirtilen görüşmenin ana gündeminde, nükleer risk ve “haksız” yere tutuklanan ABD vatandaşlarının yer aldığı aktarıldı. Masaya yatırılan konular arasında ise Ukrayna savaşı konusunda müzakerenin yer almadığı vurgulandı.

Ekim ayındaki ziyaretinin ardından bir aydan kısa bir süre içinde ikinci kez Kiev’e giden CIA Başkanı Burns, Salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Ukraynalı istihbarat yetkilileri bir araya geldi. Geçtiğimiz ay gerçekleşen Kiev ziyaretini CNN International duyurmuştu.

ABD’li yetkililerin açıklamalarına göre Burns, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye Moskova'ya yaptığı “nükleer silah kullanmama uyarısı” hakkında bilgi verdi ve Washington’un Kiev’e verdiği desteği yineledi.

CIA Başkanı’nın ziyareti Rusya’nın Ukrayna kentlerine yönelik yoğun bombardıman yaptığı gün yaşandı. ABD'li yetkiliye göre, Burns saldırılar esnasında ABD büyükelçiliğinde güvendeydi.

Peş peşe gelen kritik ziyaretler Rus güçlerinin Ukrayna'nın güneyinde yer alan Herson bölgesinden çekildiğini duyurmasının ardından geldi.



KİEV’DEN SONRA VARŞOVA

CIA Başkanı Burns, Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Przewodow köyünde 2 kişinin ölümüne neden olan füzenin ardından Varşova’ya geçti.


Varşova ziyaretini, Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Jacek Siewiera duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Siewiera, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile CIA Başkanı Burns’ün Polonya’nın başkenti Varşova’da bir araya geldiğini aktararak, "Cumhurbaşkanı Duda, Ankara ve Kiev ziyaretlerinin ardından Varşova'da bulunan CIA Başkanı William Burns ile akşam saatlerinde görüştü” dedi.

Genel güvenlik durumunun yanı sıra son gelişmelerinde de ele alındığını aktaran Siewiera, “Polonya-ABD hattında bugün çok iş var" notunu düştü.

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