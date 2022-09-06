Samanyolu Haber /Gündem / Cihan Ekşioğlu'na tuhaf 'suikast girişimi' /06 Eylül 2022 10:19

Cihan Ekşioğlu'na tuhaf 'suikast girişimi'

İstanbul Beykoz Konaklarında geçtiğimiz hafta silahları ateşlenmeye hazır, iki suikastçı yakalandı. Polise gelen ihbar sayesinde önüne geçilen suikastın hedefindeki ismin iş insanı Cihan Ekşioğlu olduğu tespit edildi.

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İstanbul'da pusu kurup silahları ateşlemeye hazır bir şekilde bekleyen motosikletli 2 kişi ihbar edildi. tv100'den Levent Albayrak'ın haberine göre polis ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheliler emniyete götürüldü üst aramaları yapıldı. Üzerlerinde çelik yelek ve silah bulunan şüphelilerin, silahlarının da ateşlenmeye hazır olması polisin dikkatini çekince araştırma derinleştirildi. Sorguya alınan şüpheliler susma haklarını kullandı.

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WHATSAPP YAZIŞMALARINDAN EKŞİOĞLU ÇIKTI

Araştırmaya Organize Suçlar Polisi'nin de dahil olduğu olayda teknik inceleme başlatıldı. Şüphelilerin cep telefonları ve whatsapp yazışmaları didik didik incelenerek deşifre edildi. İki şüphelinin suikast için bölgeye geldiği belirlendi. Hedeflerindeki isim ise ünlü iş adamı Cihan Ekşioğlu olduğu belirlendi. Ekşioğlu, Sezgin Baran Korkmaz’ın gündeme getirdiği Paramount Otel tartışmalarının odağındaki isimdi.

"FARK ETMEZ ONLARA DA SIKARIZ"

Şüphelilerin “Dalton” kod adını kullanan bir kişiden talimat aldığı, bu kişinin de şüphelilere, Ekşioğlu’nun fotoğrafını gönderdiğini ve “dikkat edin yanında polis korumalarıda var” diyerek uyardığı tespit edildi. Şüphelilerin de kendisine, “farketmez ağabey onlara da sıkarız” dedikleri belirlendi. Teknik incelemenin tamamlanmasıyla şüphelilerin güzergahları da belirlendi. İki kişinin, o bölgede sürekli keşif yaptıkları ortaya çıktı.
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