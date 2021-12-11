Samanyolu Haber /Gündem / Çikolata ve kahve ürünlerine zam /11 Aralık 2021 02:55

Çikolata ve kahve ürünlerine zam

Soğuk kahve 11 TL'ye kadar çıkarken; çikolata grubunun fiyatları 12 TL'ye, meyveli süt ise 4.5 TL'ye yükseldi

SHABER3.COM

Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, çikolata ve kahve ürünlerine zam geldiğini duyurdu.

Türkiye'de son aylarda Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında değer kaybı, özellikle akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki artış ile kendini göstermeye devam ediyor. 
Son olarak Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, çikolata ve kahve ürünlerine gelen zammı duyurdu. Yeni zamlara göre, soğuk kahve 11 TL'ye kadar çıkarken; çikolata grubunun fiyatları 12 TL'ye, meyveli süt ise 4.5 TL'ye yükseldi.
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