Samanyolu Haber /Gündem / Çılgın rakamlar: Bir günde 370 asker ve 293 İHA kaybı /09 Nisan 2024 15:08

Çılgın rakamlar: Bir günde 370 asker ve 293 İHA kaybı

Avdeyevka yönünde Ukrayna birliklerinin son 24 saat içinde 375 askerini kaybettiğini ve Rus ordusunun cephe hattındaki konumlarını iyileştirdiği bildirildi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin son 24 saat içinde 375 askerini kaybettiğini , hava savunma sistemlerinin Ukrayna ordusuna ait 293 insansız hava aracını imha ettiğini açıkladı.

Ayrıca, Rus ordusuna bağlı hava savunma sistemlerinin gün boyunca Ukrayna'ya ait HIMARS ve Uragan Topçu Roket Sistemlerine ait 4 roketi de düşürdüğü belirtildi.

Rus birliklerinin Donetsk yerleşim bölgesinde Ukrayna ordusuna bağlı saldırı gruplarının karşı saldırılarını püskürttüğü ve Kupyansk bölgesinde iki karşı saldırının engellendiği ifade edildi.

Ayrıca, Rus birliklerinin Donetsk yönünde Ukrayna ordusunun 9 saldırısını püskürttüğü ve Ukrayna'nın gün içindeki kayıplarının 375 askere ulaştığı bilgisi verildi.

Açıklamada, Ukrayna'da devam eden askeri operasyon süresince toplam 583 Ukrayna savaş uçağı, 270 helikopter, 19 bin 390 insansız hava aracı, 499 uçaksavar füze sistemi, 15 bin 709 tank ve diğer zırhlı savaş araçlarının yanı sıra bin 266 çoklu roketatar, 8 bin 715 sahra ve havan topçusu ile birlikte 20 bin 740 adet özel askeri aracın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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