SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





Zelensky, tek bir arabulucunun katılımından ziyade birçok ülkenin yer aldığı bir barış zirvesi formatının daha etkili olacağına inanıyor.





Ayrıca Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapma arzusu, Kiev tarafından şüpheyle karşılanıyor.





“Türkiye'nin arabulucu olması bizim için yeterli değil" değil diyen Zelensky, Türkiye'nin tek başına bu rolü üstlenmesinin yeterli olmadığını düşünüyor ve Türkiye'nin Putin'in politikalarını etkileme gücünden şüphe ediyor.





Erdoğan, geçen ay Zelensky'ye İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında arabuluculuk yapmaya ve barış müzakereleri için bir platform sağlamaya hazır olduğunu söylemişti. Ancak Zelensky'ye göre, Türkiye'nin Kiev'e yardım ettiği gibi, Türk ortakların Rusya ile güçlü ilişkileri olduğu ve kendi ekonomik çıkarları olduğu için Türkiye'nin Putin'in politikalarını bağımsız olarak etkileyebileceğinden emin değil. Bu nedenle Zelensky, İsviçre'deki çok uluslu bir barış zirvesinin daha etkili olabileceğine inanıyor.





Zelensky, bu formatın daha zor olabileceğini kabul etse de, en azından Kremlin'i adil bir barışa zorlamak için çaba gösterebileceklerini düşünüyor.