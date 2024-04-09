Bahçeli, bayram mesajında tehdit savurdu: Türkiye sandıkta kurulmamıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda yerel seçim sonrası yaşanan "Van" krizi ve diğer tartışmalar üzerinden muhalefete "uyarı"larda bulundu.





Van'da DEM Partili adaya belediye başkanlığı mazbatasının verilmesine "baştan aşağı yanlış ve skandal" diye tepki gösteren Bahçeli, "Bunun millet iradesine saygı olduğunu ileri sürmek ise ahmaklık ve aldatmadır. Çünkü Türk milletinin muazzez iradesi her türlü bölücüye, bölünmeye, teröre ve teröriste sonuna kadar karşıdır ve karşı duracaktır" dedi.





Mazbatanın verilmemesi üzerine Van ve çevre illerde yapılan eylemleri de hedef alan Bahçeli, "Sokakların hak arama yeri olmadığı, şiddet ve zor kullanarak olmayan bir hakkın alınamayacağı iyi bilinmelidir. Tam tersi bir süreç devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü sarsacak ve devlette zaaf oluşturacaktır. Üstelik devlet ile milleti karşı karşıya getirme sinsilikleri, bilahare devleti kötü gösterme niyetleri bilhassa 31 Mart seçimlerinden sonra hızlanmıştır ki, buna tahammül etmek ve görmezden gelmek milli iflasa çanak tutmak demektir" ifadelerini kullandı.





Mesajında CHP'nin yerel seçim başarısına değinen Bahçeli, seçim sonuçlarına istinaden "Cam tavanı kırdık” ifadesini kullanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik de "'Cam tavanı kırdık' diyenlerin Türk devletinin çatısını ve Türk milletinin varlığını dinamitlemesine asla fırsat verilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır. Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır. Herkes aklını başına almalı, rüzgar ektiği müddetçe fırtına biçeceğini unutmamalıdır" ifadelerini kullandı.





"MİLLETİ TERCİHİN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE" DEMİŞTİ

MHP lider Bahçeli, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nin ertesi günü yaptığı yazılı açıklamada şöyle demişti:





"31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri yurt genelinde bazı münferit hadiseler dışında huzur, güven ve sükûnet ortamı içinde tamamlanmış, bu suretle kesin olmayan sonuçlar belli olmuştur. Nitekim milli irade sandıkta tecelli etmiştir. Elbette aziz milletimizin takdir ve tercihi başımızın üstündedir. Sandıktan çıkan demokratik karara saygımız da tamdır. 31 Mart seçimleri, Türk demokrasi hayatının yüksek bir standarda ulaştığını, bu konuda dünyaya örnek teşkil ettiğini adeta belgelemiştir. Aziz milletimizin sandık vasıtasıyla verdiği mesaj mühimdir. Milliyetçi Hareket Partisi bu demokratik mesajı almış, seçim sonuçlarının çok boyutlu değerlendirmesini yapmak üzere kolları sıvamıştır."



