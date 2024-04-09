Kazakistan'da son 80 yılın en büyük sel felaketi! 75 bin kişi tahliye edildi

Kazakistan'da yaşanan şiddetli sel felaketi devam ediyor. Kar erimesi ve şiddetli yağışlar sonucunda 27 Mart 2024 tarihinden bu yana yüzlerce köy ve bin 500 ev su altında kaldı. 10 bölgede olağanüstü hal ilan edildi.





Kazakistan Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, şiddetli sel felaketinden etkilenen 7 bölgeden şu ana kadar 18 bin 681'i çocuk olmak üzere 75 bin 982 kişinin tahliye edildiği belirtildi.







SON 80 YILIN EN BÜYÜLK SEL FELAKETİ

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev son duruma ilişkin bilgilendirme yapmak üzere halka seslendi. Cumhurbaşkanı Tokayev, selin son 80 yılın en büyük felaketi olduğunu kaydederek tüm yerel kurtarma çalışmalarının kişisel kontrolü altında olacağını açıkladı. Ayrıca vatandaşların tüm maddi zararların devlet tarafından karşılanacağını belirtti









16 BİN KİŞİ KURTARMA ÇALIŞMASI YAPIYOR

Kazakistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sel bölgelerinde yaklaşık 3 bin sağlık personelinin görev aldığını ifade edildi. Ayrıca Tahliye çalışmalarına da 16 bin 375 kişi katıldığı açıklandı.