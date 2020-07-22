Samanyolu Haber /Spor / Çin 1870 futbolcuyu koronavirüs testine soktu /22 Temmuz 2020 20:33

Çin 1870 futbolcuyu koronavirüs testine soktu

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisinin başladığı ülke olan Çin'de, futbol maçları cumartesi günü başlayacak. Ligde forma giyen 1870 futbolcuya yapılan testlerinin tamamı negatif çıktı.

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Corona virüsü nedeniyle başlangıcı ertelenen Çin Süper Lig’i uzun süren beklemenin ardından futbolseverlerle buluşacak. Devlet haber ajansı Xinhua, pandemi nedeniyle 5 aydır oynanmayan maçların cumartesi günü başlayacağını açıkladı.

Suzhou ve Çin’in kuzeydoğusundaki Şangay kentlerinde, ligde forma giyen 1870 futbolcunun tamamı corona virüsü testine sokuldu. Alınan raporlarda, hiçbir futbolcuda corona virüsü testi pozitif çıkmadı.

Ligde yer alan 16 takımın futbolcuları ve yetkilileri belirlenmiş otellerde kalacak ve statlarda bazı düzenlemeler yapılacak. Futbolcular, maçların oynandığı süre içerisinde haftada bir kez teste sokulacak.

Normalde 22 Şubat’ta başlaması planlanan Çin Süper Lig’i, corona virüsü pandemi nedeniyle ertelenmişti.
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