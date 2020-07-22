Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'da ikinci dalga endişesi /22 Temmuz 2020 20:48

İtalya'da ikinci dalga endişesi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 9 artarak 35 bin 82'ye çıktı. Yeni vaka sayısının düşüş trendinde olduğu ülkede bugünkü sayı, "25 Haziran’dan (296) bu yana kayıtlara geçen en yüksek günlük artış" oldu.

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Sağlık Bakanlığı, ülkede son 5 aydır devam eden Covid-19 salgınına ilişkin bilgileri açıkladı. Buna göre, salgın başından bugüne kadar Covid-19 bulaşanların sayısı 245 bin 32’ye ulaştı. Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı, yeni vakalardaki artışın etkisiyle 12 bin 322'ye çıktı. 

Son 24 saatte 282 yeni vaka kaydedilirken, yeni vaka sayısının düşüş trendinde olduğu ülkede bugünkü sayı, "25 Haziran’dan (296) bu yana kayıtlara geçen en yüksek günlük artış" oldu. 

İyileşenlerin sayısı bugün 197 artışla 197 bin 628'e çıktı. Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 9 artarak 35 bin 82'ye yükseldi. 

İtalya’da bugüne kadar 6 milyon 354 bin 730 test yapıldı.
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