Çin aşısının gelişi yine ertelendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pekin gümrüğündeki Covid-19 alarmı nedeniyle aşıların Türkiye'ye gelişinin "bir iki gün" ertelendiğini açıkladı. Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Gelişmelere aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

Koca'nın yaptığı açıklama şöyle: "Pekin’deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir."

BİLİM KURULU SONRASI AÇIKLAMIŞTI





Bakan Koca, geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuştu. Aşının pazar günü yola çıkacağını ifade eden Koca, şunları söylemişti;









*Çin aşısı Türk insanında yüzde 91,25 etkili olduğundan artık eminiz. Üreticilerin depolarında hazır olarak bizden gelecek habere göre bir aksilik olmazsa Pazarı Pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor. İnanıyorum ki bugün millet olarak bu darlık zamanından genişlik günlerine geçişimizin habercisi olacak.





*Milletimizin inanç ve azmi her türlü badirenin üstesinden gelecek büyüklüktedir. Bu güzel haberlerin ülkemiz için insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.





*Pazartesi'nden itibaren aşılama olacak. Bilim Kurulumuz 4 aşamalı bir strateji hazırladı. İlk planda sağlık çalışanları var, onlardan başlamış olacağız. İlk aşamada 9 milyona yakın kişi var.