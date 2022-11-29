Samanyolu Haber /Dünya / Çin Covid-19 protestolarını polis zoru ile bastırdı /29 Kasım 2022 11:18

Çin Covid-19 protestolarını polis zoru ile bastırdı

Çin'de ülke çapında siyasi özgürlükler ve Covid tecritlerinin sona erdirilmesi çağrısında bulunulan mitinglerin ardından güvenlik önlemleri arttırıldı.

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Komünist Parti, sert tecritlere yönelik öfkenin yanı sıra siyasi hayal kırıklıklarının körüklediği, on yıllardır görülmemiş bir protesto dalgasıyla karşı karşıya.

Geçen hafta Çin'in kuzeybatısındaki Sincan bölgesinin başkenti Urumçi'de çıkan ölümcül bir yangın, protestocuların hafta sonu ülkenin dört bir yanındaki şehirlerin sokaklarını doldurmasıyla sonuçlandı.

Göstericiler, yangına müdahale edilememesinden ve insanların kurtarılamamasından Covid kısıtlamalarının sorumlu olduğunu düşünüyor. Hükümet ise "gizli güçleri" yangın ile Covid önlemlerini birbirine bağlamakla suçluyor.  

Son olarak pazartesi gecesi için de birkaç büyük protesto planlanmıştı, ancak Pekin ve Şangay sokaklarında yüzlerce araç ve polis memuruyla hazır olan güvenlik kuvvetleri buna müsaade etmedi.

Beyaz sayfa ile protesto

Göstericiler, yapılan mitinglerde genelde ellerinde boş bir sayfa tutarak ülkedeki sansürü ve yasakları protesto ediyor ve "Başınızı çevirmeyin. Unutmayın" sloganı atıyor.

Covid önlemleri sebebiyle başlayan protestoların çok daha derin siyasi ve ekonomik nedenleri de olduğu biliniyor.

Çin'deki sıkı bilgi kontrolü ve devam eden seyahat kısıtlamaları, ülke genelindeki protestocuların sayısının doğrulanmasını zorlaştırıyor.

Merkezi hükümetin her türden muhalefeti sert bir şekilde bastırması nedeniyle böyle büyük mitingler ülkede yapılamıyor. Uzmanlar, ülkedeki büyük muhalif kesimin yaşadığı bıkkınlığın bir patlama noktası bulduğunu düşünüyor.
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