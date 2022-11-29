Samanyolu Haber /Dünya / Kadına karşı şiddette, devlet suçlu bulundu /29 Kasım 2022 11:21

Kadına karşı şiddette, devlet suçlu bulundu

Fransa'nın başkenti Paris'te mahkeme, aile içi şiddet mağduru olan ve daha sonra eski partneri tarafından asitle saldırıya uğrayan bir kadını korumada 'yeterince önlem almadığı' için devleti 'ağır ihmal' ile suçladı.

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12 Haziran 2018 tarihinde 41 yaşındaki Karim Bouembassa, Marsilya'da bir sokakta eski eşi ve iki çocuğunun annesine sülfürik asitle saldırmıştı. Bouembassa, Temmuz 2019'da 18 yıl hapis cezasına çarptırılmış, daha sonra Temyiz Mahkemesi tarafından cezası 15 yıla indirilmişti.

Olayların meydana geldiği dönemde birkaç ay tehdit altında olduğu anlaşılan mağdur, yeterince korunmadığı gerekçesiyle devlete karşı dava açmıştı.

Eşine karşı aile içi şiddet uygulamaktan hüküm giymiş olan Bouembassa adli gözetim altındaydı.

Ancak Bouembassa, 18 Nisan ve 6 Haziran 2018 tarihlerinde eski eşinin evinin yakınına giderek bu adli kontrolü birkaç kez ihlal etmiş.


AFP'nin aktardığına göre Bouembassa, 6 Haziran'da tutuklanarak polis gözetimine alınmış, iki gün sonra 8 Haziran'da hakkında tutuklama emri çıkarıldığı gün ise serbest bırakılmış.

Paris yargı mahkemesi, 16 Kasım tarihli kararında, kamu adalet hizmetinin o dönemde mağdurun yaşadığı saldırıyı önlemede ve görevini yerine getirmede yetersiz kaldığına hükmetti.

"Ağır ihmal" durumunda devletin, adalet hizmetinin kusurlu işleyişinden kaynaklanan zararı onarmakla yükümlü olduğunu belirten mahkeme, devletin mağdura manevi zararının tazmini olarak 10 bin euro tazminat ve mahkeme masrafları için de 3 bin euro ödenmesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca devletin, iki çocuğunun her birinin manevi zararları için mağdura 3 bin euro ek ödemesine karar verdi.
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