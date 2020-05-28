Samanyolu Haber /Dünya / Çin, Hong Kong'ta gerginlik çıkartan yasayı onayladı /28 Mayıs 2020 11:39

Çin, Hong Kong'ta gerginlik çıkartan yasayı onayladı

Çin Parlamentosu, Pekin'in Hong Kong üzerindeki etkisini artıracak ulusal güvenlik yasasını onayladı

SHABER3.COM

Çin Parlamentosu, Hong Kong'un siyasi bağımsızlığını büyük oranda ortadan kaldıracağını ifade edilen ulusal güvenlik yasasını büyük çoğunlukla onayladı.

Ulusal Halk Kongresi'nde 2 bin 878 vekil yasaya destek verirken sadece bir vekil karşı çıktı. 6 çekimser oy kullanıldı.

Hong Kong'da kalabalık gruplar yasayı protesto etmek için toplandı.

Yasai Çin Parlamentosu'na Pekin'in terör veya ayrılıkçı olarak nitelendirdiği eylemlere karşı bir yasal çerçeve oluşturma ve mekanizmalar devreye sokma yetkisi veriyor. Hong Kong yerel meclisinin onayı gerekmeksizin yasa yürürlüğe girecek.

Geçen sene demokrasi yanlısı dev protestolarla sallanan ülkede böyle bir yasa çıkarması Çin Komünist Partisi'nin "ülkenin kontrolünü tamamıyla eline alma" girişimi olarak görülüyor. Birçok yorumcuya göre Britanya'dan Çin'in kontrolüne geçtiğinde "yüksek derecede özerklik" için Hong Kong'a uygulanan "Bir ülke, iki sistem" formülü bu girişimin gerçekleşmesiyle büyük oranda ortadan kalkacak.
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