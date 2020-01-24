Çin Seddi kapatılıyor, 41 milyon kişi tecride alındı

Koronavirüs salgını nedeniyle alarma geçen Çin’de bir yandan vaka sayıları artıp karantina alanları genişlerken, bir yandan da virüse dair bulgular netleşiyor.







Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 26’ya yükselirken, en az 830 kişinin virüse yakalandığı belirtiliyor. Şu ana kadar Çinli yetkililer toplam 13 kente giriş-çıkışları sınırlandırdı.





41 milyon tecrit altında





Yetkililer bugün dört şehir için daha seyahat yasağı ilan edildiğini duyurdu.





Virüsün ilk ortaya çıktığı Hubei eyaletinde bulunan Xianning, Xiaogan, Enshi ve Zhijiang kentlerinde toplu taşıma durduruldu. Böylece salgının başından beri toplamda 41 milyonluk bir nüfus tecrit altına alınmış oldu.





Ünlü turistik noktalar da kapatılıyor







Virüsün yayılmasını engellemek için Çin Seddi'nin bir bölümünün de kapatılacağı duyuruldu. Ülkenin önemli turistik noktalarından olan Ming Mezarları, Yinshan Pagoda ormanı ve 2008 Yaz Olimpiyatları için yapılan, 'Kuş Yuvası' olarak anılan Pekin Ulusal Stadyumu'nun da ziyarete kapatılacağı açıklandı. Şanghay’da bulunan Disneyland da virüs korkusuyla kapılarını kapattı.





Bazı şehirlerde de eğlence merkezleri, karaoke bar ve sinema gibi mekânlar da kapatıldı. Yetkililer büyük kalabalıkların toplanmasını engellemeye çalışıyor.



