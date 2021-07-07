Samanyolu Haber /Gündem / Çin, topraklarının yüzde 25'ini 'ekolojik koruma alanı' ilan etti /07 Temmuz 2021 14:39

Çin, topraklarının yüzde 25'ini 'ekolojik koruma alanı' ilan etti

Çin’de çevreyi ve kaynakları korumak amacıyla ekolojik bölgeler, hassas ve savunmasız alanlar için yeni bir adım atılıyor. Ülke topraklarının yüzde 25'ini oluşturan, ekolojik, hassas ve savunmasız alanlar 'korunacak alan' olarak belirlendi.

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Çin, çevreyi korumak ve kaynakları iyileştirmek amacıyla kıyıya yakın topraklarının yüzde 25'inde insan faaliyetlerini ve kalkındırılmayı sınırlandırarak 'ekolojik olarak korunacak alanlar' ilan etti.

Ekoloji ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Doğa ve Ekoloji Koruma Dairesi Müdürü Cui Shuhong, düzenlediği basın toplantısında, konuya ilişkin bilgi verdi.

'Ekolojik çevre ihlallerini dizginleyeceğiz'

Önemli ekolojik işleve hizmet eden ve biyolojik çeşitlilik için önemli bölgelerin yanı sıra hassas ve savunmasız olan alanların etrafına "kırmızı çizgiler" çizildiğini söyleyen Cui, şunları söyledi:

“Ekolojik koruma alanlarının kırmızı çizgilerini belirleyip sıkı bir şekilde koruyacağız. İnsanların yaşamsal çıkarlarına zarar veren çeşitli ekolojik çevre ihlallerini dizginleyeceğiz.”
10 yıl önce başlamıştı

Hükümet, 10 yıl önce, yıllarca devam eden 'irrasyonel gelişmenin', ekolojik güvenliği' riske altında bıraktığını bildirdiğinde, Ekoloji ve Çevre Bakanlığı'na korunması gereken alanları belirlemekle görevlendirmişti.

2017 yılında ise merkezi hükümet, yerel yönetimlerin belirlenmiş alanların korunmasından sorumlu olduğunu açıkça belirtmişti ardından da kırmızı alanların içinde inşa edilen endüstriyel tesisler, çiftlikler, domuz çiftlikleri ve hatta konutların engellenmesi için çalışmalara başlamıştı.
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