Samanyolu Haber /Dünya / Çin uzayda 2 kat büyüyecek /06 Ekim 2023 07:26

Çin uzayda 2 kat büyüyecek

Çin, uzay istasyonunun operasyonel ömrünün 10 yıldan 15 yıla çıkarılacağını ve gelecek yıllarda istasyondaki modül sayısının 3'ten altıya yükseltilmesinin planlandığını belirtti.

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Çin, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) alternatif olan Tiangong (Göksel Saray) uzay istasyonunun boyutunu iki katına çıkaracağını duyurdu.

Çin'in ana uzay yüklenicisinin bir birimi olan Çin Uzay Teknolojisi Akademisi (CAST), Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen 74. Uluslararası Astronotik Kongresi'nde yaptığı açıklamada, Çin uzay istasyonunun operasyonel ömrünün 10 yıldan 15 yıla çıkarılacağını ve gelecek yıllarda istasyondaki modül sayısının 3'ten altıya yükseltilmesinin planlandığını belirtti.

NASA liderliğindeki ISS'in 2030 yılından sonra ömrünü dolduracak olması uzay misyonlarında Tiangong'un güçlü bir alternatif olarak ön plana çıkmasını sağlıyor. Bu tarih aynı zamanda Çin'in "büyük bir uzay gücü" olmayı hedeflediği yıl olma özelliğine de sahip.

Çin'in kendi inşa ettiği uzay istasyonu 2022'nin sonlarından bu yana tam kapasite çalışıyor ve 450 km yükseklikteki yörüngesinde şu anda en fazla üç astronota ev sahipliği yapabiliyor.

Altı modüle genişletildikten sonra istasyon, yirmi yılı aşkın bir süredir yörüngede bulunan ISS'in kütlesinin sadece yüzde 40'ı kadar büyüklükte olacak.

Fakat Çin'in bu hedefine ulaşmasına önemli darbe Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafınan vuruldu. ESA, bu yıl Tiangong'a katılmak için bütçesel ya da "siyasi" yeşil ışığa sahip olmadığını belirterek Avrupalı astronotların istasyonda bulunma planının rafa kaldırıldığını işaret etti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yasaları da Çin ile NASA arasında doğrudan ya da dolaylı bir işbirliği yapılmasını yasaklıyor.

ISS'nin bir katılımcısı olan Rusya da benzer bir plana sahip olduğunu duyurmuş, geçen yıl dört kozmonotu barındırabilecek altı modülden oluşan bir uzay istasyonu inşa etmeyi planladığını açıklamıştı.
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