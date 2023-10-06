Samanyolu Haber /Dünya / Macron'dan Türkiye açıklaması /06 Ekim 2023 07:30

Macron'dan Türkiye açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan medyasında yer alan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in “Türkiye’nin de Granada zirvesindeki Karabağ toplantısına katılma talebinin” özellikle Fransa tarafından geri çevrilmesi üzerine “Türkiye yoksa ben de yokum” dediği şeklindeki haberleri değerlendirdi.

SHABER3.COM

Macron, Türkiye’nin katılması konusunda “bir vetosu olmadığını”, Cumhurbaşkanı Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesine katılmamasından “üzüntü duyduğunu” dile getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupa Parlamentosu tarafından yapılan “Azerbaycan’a yaptırım” çağrılarıyla ilgili olarak da “Şimdi yaptırım zamanı değil, Azerbaycan ile diyaloğa devam etmek gerekir” dedi.

İspanya’nın evsahipliğinde Granada kentinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Macron’a Azerbaycan ve Aliyev’in zirveye katılmamasından kendisinin sorumlu tutulduğuna ilişkin sorular geldi.

Cumhurbaşkanı Aliyev’in, Fransa olmadan AB arabuluculuğunda görüşme önerisinin sorulması üzerine Macron, “Cumhurbaşkanı Aliyev ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kendileri katılmama kararı aldı. Çok derin üzüntü duydum. Ama bu tamamen onların seçimi. Son zirvede Kişinev’de, Fransa da vardı. Bundan önceki iki zirvede de Almanya da, Fransa da vardı. Alman, Fransız ve Avrupalı herkes Cumhurbaşkanı Aliyev’in bu zirveye de katılmasını diliyordu” dedi.

“Üçüncü ülkelere veto koyma gibi bir alışkanlığım yok”

Türkiye’nin katılmasına karşı çıktıkları haberlerinin sorulması üzerine de Macron, “Fransa’nın asla 3’üncü ülkelerle ilgili veto koyma gibi bir alışkanlığı yoktur. Bu kararlar tümüyle karar alıcılara aittir. Dolayısıyla neden katılmadıklarını açıklama görevi de onlara ait” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Macron'dan Türkiye açıklaması Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:59:02