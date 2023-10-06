Macron'dan Türkiye açıklaması

Macron, Türkiye’nin katılması konusunda “bir vetosu olmadığını”, Cumhurbaşkanı Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesine katılmamasından “üzüntü duyduğunu” dile getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupa Parlamentosu tarafından yapılan “Azerbaycan’a yaptırım” çağrılarıyla ilgili olarak da “Şimdi yaptırım zamanı değil, Azerbaycan ile diyaloğa devam etmek gerekir” dedi.



İspanya’nın evsahipliğinde Granada kentinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Macron’a Azerbaycan ve Aliyev’in zirveye katılmamasından kendisinin sorumlu tutulduğuna ilişkin sorular geldi.



Cumhurbaşkanı Aliyev’in, Fransa olmadan AB arabuluculuğunda görüşme önerisinin sorulması üzerine Macron, “Cumhurbaşkanı Aliyev ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kendileri katılmama kararı aldı. Çok derin üzüntü duydum. Ama bu tamamen onların seçimi. Son zirvede Kişinev’de, Fransa da vardı. Bundan önceki iki zirvede de Almanya da, Fransa da vardı. Alman, Fransız ve Avrupalı herkes Cumhurbaşkanı Aliyev’in bu zirveye de katılmasını diliyordu” dedi.



“Üçüncü ülkelere veto koyma gibi bir alışkanlığım yok”



Türkiye’nin katılmasına karşı çıktıkları haberlerinin sorulması üzerine de Macron, “Fransa’nın asla 3’üncü ülkelerle ilgili veto koyma gibi bir alışkanlığı yoktur. Bu kararlar tümüyle karar alıcılara aittir. Dolayısıyla neden katılmadıklarını açıklama görevi de onlara ait” diye konuştu.