Putin: Yeni nesil nükleer silahı denedik

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin Rusya'nın güçlü yeni bir stratejik füzeyi başarıyla test ettiğini açıkladı.



Rusya'nın güneyindeki Soçi kentinde her yıl düzenlenen Valday Tartışma Kulübü toplantısında konuşan Putin, Moskova'nın ilk kez nükleer güçle çalışan ve nükleer kapasiteli, binlerce kilometre menzile sahip seyir füzesi Burevestnik'i başarıyla test ettiğini söyledi ancak denemenin ne zaman yapıldığı konusunda tarih vermedi.



Rusya Cumhurbaşkanı böylece 30 yılı aşkın bir süredir ilk kez nükleer patlama içeren silah testlerini gerçekleştirme olasılığını reddetmemiş oldu.



Putin ayrıca, yeni nesil nükleer silahlarının bir diğer önemli unsuru olan Sarmat kıtalararası balistik füze sistemi üzerindeki çalışmaları da neredeyse tamamladıklarını söyledi.



Ukrayna'yı işgal ettiği 24 Şubat 2022'den bu yana dünyaya Rusya'nın nükleer gücünü defalarca hatırlatan Putin, aklı başında hiç kimsenin Rusya'ya karşı nükleer silah kullanmayacağını söyledi.



Putin, "Eğer böyle bir saldırı tespit edilirse, o kadar çok sayıda- yüzlerce, yüzlerce- füzemiz havada belirir ki, tek bir düşmanın bile hayatta kalma şansı kalmaz" dedi.



Rusya, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bir yıl önce, yani 1990'dan bu yana nükleer patlama içeren bir test yapmamıştı, ancak Putin bu tür testlere devam etme olasılığını göz ardı etmeyi reddetti.



Nükleer denemeleri yasaklayan anlaşmayı ABD'nin onaylamadığını hatırlatan Putin, Rusya'nın ise anlaşmayı hem imzalayıp hem de onayladığını kaydetti. Putin, parlamentonun alt kanadı Duma'nın onayını iptal etmesinin teorik olarak mümkün olabileceğini de söyledi.



Askeri uzmanlar, iki ülke arasındaki gerilimin geçtiğimiz 60 yıldaki herhangi bir dönemden daha yüksek olduğu bir dönemde, Rusya, ABD veya her ikisinin de nükleer denemelere yeniden başlamasının istikrarı derinden bozacağı görüşünde.