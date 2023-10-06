Türkiye zehirli gıdada AB'nin ilk sırasında

Yasaklı pestisitler ihracatla ortaya çıkıyor





En çok Türkiye'den gelen meyve sebzede var





Aflatoksin de tespit edildi

ACN raporuna göre Türkiye menşeli ballar da yüzde 93 ile en yüksek şüpheli numune oranına sahip oldu. Türkiye'den gelen 39 parti tohum, kabuklu yemiş ve türevi ürünlerde ise aflatoksin tespit edildi.

Yıllık 55 bin tonu aştı





Sağlık etkileri neler?



