Buzul gölü taştı: En az 18 ölü, 100'e yakın kayıp

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Himalaya dağlarında bir buzul gölünün aşırı yağış sonucu taşması nedeniyle en az 18 kişi hayatını kaybetti yaklaşık 100 kişi de kayboldu.



Sikkim eyaletindeki Lhonak Gölü'nde son 50 yılda görülen en büyük sel felaketinden 22 bin kişi etkilendi.



Yetkililerin açıklamasına göre ekim ayının ilk beş gününde normal seviyelerin iki katından fazla yağmur alan Sikkim eyaletinde çok sayıda ani sel vakası meydana geldi.



Yerel yetkililer, sel felaketinin devlet tarafından işletilen Teesta V barajından salınan suyla daha da kötüleştiğini söyledi. Reuters'a konuşan bir hükümet kaynağı, baraj kapaklarından dördünün sular altında kaldığını ve neden zamanında açılmadıklarının belli olmadığını söyledi.



On dört köprünün sular altında kalması da kurtarma operasyonlarını zorladı. Reuters'e konuşan Eyalet Başbakanı V.B. Pathak, perşembe günü gıda ve tıbbi yardımın sağlandığı 18 yardım kampının açıldığını söyledi.



Önümüdeki günlerde de sürmesi beklenen yağışlar nedeniyle komşu Bangladeş'teki yetkililer de alarma geçti. Hindistan'dan Bangladeş'e akan Teesta Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kuzeydeki 5 bölgenin sular altında kalabileceği uyarısı yapıldı.



Nepal, Butan ve Çin arasındaki dağlara sıkışmış yaklaşık 650 bin nüfuslu küçük bir Budist eyaleti olan Sikkim'in, ana otoyolun çökmesi nedeniyle komşu Batı Bengal eyaletindeki Siliguri ile bağlantısı kesildi.