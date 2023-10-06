Biden Meksika sınırına 32 km'lik yeni duvar örecek

Trump'tan eleştiri





ABD Başkanı Trump: Göçmenler ülkemizin yapısını parçalıyor





Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden yönetimi, başkanlık seçimleri sırasında şiddetle karşı çıktığı Meksika sınırına duvar örme politikasından çark etti.Hızla artan göçü durdurmak amacıyla çok sayıda yasa dışı geçişin yaşandığı Teksas'ın güneyinde sınır duvarının yaklaşık 32 km uzunluğundaki kısmının inşa edileceği duyuruldu.Biden'ın Cumhuriyetçi selefi Donald Trump döneminde sınıra 400 milden (644 km) fazla duvar inşa edilmiş, Biden ise 2020'de seçildiği takdirde "bir metre daha" duvar inşa etmeyeceğini vaat etmişti.ABD Gümrük ve Sınır Koruması ise sınır bariyeri için fonların Trump döneminde tahsis edildiğini belirterek "Kongre, Rio Grande Vadisi'nde sınır bariyeri inşası için 2019 mali yılı fonlarını tahsis etmiştir ve kurumun bu fonları tahsis edilen amaçları doğrultusunda kullanması gerekmektedir" açıklamasında bulundu.Hükümet verilerine göre bu yıl sadece Rio Grande Vadisi bölgesinde 245 binden fazla geçiş yapıldı. Eylülün ise rekor bir ay olması bekleniyor.İnşaatın onaylanması için Temiz Hava Yasası ve Güvenli İçme Suyu Yasası da dahil olmak üzere çok sayıda çevreci federal yasadan feragat edilmesi ise çevrecilerin tepkisini çekti.Biyolojik Çeşitlilik Merkezi'nde görevli Laiken Jordahl, "Başkan Biden'ın bu seviyeye indiğini, etkisiz yaban hayatı öldüren sınır duvarları inşa etmek için ulusumuzun temel çevre yasalarını bir kenara attığını görmek cesaret kırıcı" dedi.Döneminde 400 milden fazla sınır duvarı örülen eski Başkan Trump ise Fox News'e verdiği demeçte "Bizim yaptığımız [diğer] şeylerin hepsini yapmak zorunda" ifadelerini kullanarak Biden'ın katı sınır politikalarını yürürlükten kaldırarak "krize neden olduğunu" ve şimdi bunları yeniden uygulamaya koymak zorunda kaldığını ifade etti.