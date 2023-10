Fenerbahçe seriyi 15 maça çıkardı! Spartak Trnava’yı da mağlup etti…

Ligde ve Avrupa’da yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki ikinci maçında Spartak Trnava’ya konuk oldu.





Sözcü'de yer alan habere göre UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Slovakya deplasmanında Spartak Trnava’yı 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.Trendyol Süper Lig’de ve Avrupa’da oynadığı 7’şer maçı kazarak üst üste 14 resmi müsabakadan galibiyetle ayrılan sarı lacivertliler bu müthiş seriyi 15 maça çıkardı.İkinci yarıda Joshua King’in dublesi ile Spartak Trnava’nın kilidini kıran Kanarya maçı almayı başardı.Slovakya deplasmanında rotasyonlu bir kadro tercih eden ve ilk 11’de tam 9 değişiklik yapan sarı lacivertliler istediği 3 puanı almayı başardı.Spartak Trnava karşısına İsmail Kartal yönetiminde as kadrosundan yoksun çıkan Fenerbahçe ofansif ve akıcı futbolunu sürdürdü.İlk yarıda bir çok fırsattan yararlanamayan sarı lacivertliler gol perdesini aralayamadı ve soyunma odasına 0-0’lık eşitlikle girdi.70. dakikaya kadar rakibinin kilidini açmaya çalışan Kanarya’da sahneye sezonun formda ismi Joshua King çıktı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Joshua King’in golüyle öne geçti. Ryan Kent ile verkaça giren Joshua King, ceza yayı üzerinden sol ayağıyla etkili bir şut çıkardı ve topu kaleci Dominik Takac’ın solundan ağlarla buluşturdu.81’de bir kez daha sahneye çıkan Joshua King farkı 2’ye çıkaran golü attı. Sol kanattan gelişen atakta Jayden Oosterwolde’nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Fred’ın altıpas içine çevirdiği topa Joshua King, tek dokunuşla topu filelerle buluşturdu.2 dakika sonra Sebastian Szymanski’nin golüyle skoru 3-1’e getirdik ancak yapılan VAR kontrolü sonrası pozisyonda ofsayt tespit edilerek gol geçersiz sayıldı.Mücadelede başka gol olmayınca sarı lacivertliler sahadan zaferle ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla 6 puanla grup liderliğine oturdu. Kanarya Avrupa’daki bir sonraki maçını 26 Ekim’de Ludogorets ile Kadıköy’de oynayacak.Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Çaykur Rizespor maçına göre ilk 11’inde geniş bir rotasyona gitti. Deneyimli teknik adam, Antona Malatinskeho Stadı’nda oynanan karşılaşmada, Çaykur Rizespor maçının ilk 11’ine göre kadrosunda 1’i zorunlu 9 değişiklik yaptı. 62 yaşındaki çalıştırıcı, Çaykur Rizespor maçında ilk 11’de forma giyen isimlerden sadece Bright Osayi-Samuel ile Rodrigo Becao’yu Spartak Trnava maçında ilk 11’de görevlendirdi. Kartal, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11’de oynayan ve tedbir amacıyla Slovakya’ya getirilmeyen İrfan Can Kahveci’nin yanı sıra Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko’yu yedek soyundurdu.Fenerbahçe’nin genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat, 5 maç sonra ilk 11’de yer aldı.Fenerbahçeli taraftarlar, Spartak Trnava karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Antona Malatinskeho Stadı’nda kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran sarı-lacivertliler, maç öncesi tezahüratlarla takımlarına destek verdi.