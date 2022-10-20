Çin ve Türkiye'nin o çıtanın üzerine çıktığı açıklandı

Küresel ısınma nedeniyle her geçen dönem daha sert iklim olayları yaşanmaya devam ederken, dünyanın kullanılabilir su kaynakları ise tükenmeye devam ediyor.Bu duruma dikkat çekmek adına hazırlanan 2022 İklim Şeffaflığı raporunda ise Çin ve Türkiye'nin emisyonlarda salgın öncesi seviyeyi aştığının ifade edildiği aktarıldı.küresel düzeyde en kapsamlı yıllık değerlendirmeyi içeren ve G20 ülkelerinin iklim eylemlerini karşılaştıran 2022 İklim Şeffaflığı raporu (2022 Climate Transparency Report) yayımlandı.Birçok uluslararası kurumun yayınladığı raporda Çin ve Türkiye kişi başına düşen emisyonlarda 2019’dakinden daha yüksek seviyeye ulaşan iki G20 ülkesi olarak kayıtlara geçti. Oysa Türkiye Paris Anlaşması’nı imzalayarak emisyonları azaltmayı vadetmişti.Türkiye 2015 tarihli Paris Anlaşması’nı imzalamış ancak onaylamamıştı. 2021’deyse Meclis’te onaylanarak yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın temel amacı iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak. Hedef küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi dönemdekine kıyasla 2 derecenin altında tutulması. Tercihen 1.5 derece seviyesine çekilmesi için tüm ülkelerin uzun vadeli ve zorlu hedefler belirlemesini sağlayacak bir çerçeve çizmek.