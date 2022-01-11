Cinayetten hüküm giyen ABD'li emlak milyoneri cezaevinde öldü





'Narsist psikopat'





Avukat Chip Lewis, "Müvekkilim doğal nedenlerle öldü. Birçok sağlık sorunu vardı" dedi.Robert Durst yargılandığı davada Eylül ayında, 2000 yılında işlediği cinayeti itiraf etmiş; Ekim ayında da birinci derece cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.Polis, Durst'un iki kişiyi daha öldürdüğüne inanıyor.Durst, 2015'te HBO'da yayımlanan suç belgeseli The Jinx'e konuk olmuş, çekime ara verildiği sırada mikrofonun açık olduğunu fark etmeden cinayetle ilgili itirafta bulunmuştu.Belgeselin sonunda Durst'un, şu sözleri mırıldandığı duyuluyordu:"Kahretsin, ne yaptım ben? Elbette hepsini öldürdüm."ABD'li emlak milyoneri, Susan Berman'ı, eşi Kathleen "Kathie" McCormack'in 1982'de kaybolmasıyla ilgili olarak konuşmaması için öldürdüğünü söylemişti.Durst, cesedi hiçbir zaman bulunamayan McCormack'in ölümüyle ilgili olarak da, şüpheli konumundaydı.Mahkemede ilk olarak arkadaşını öldürmediğini söyleyen Durst için savcılar, "narsist psikopat" ifadesini kullanmıştı.Polisiye romanlarıyla bilinen Berman, bir süre Durst'un sözcüsüydü.Susan Berman, 2000'de Los Angeles'ta Beverly Hills'teki evinde başından vurularak öldürülmüştü.Berman büyük ihtimalle, Durst'un eşinin ölümünü örtbas etmesine yardımcı olduğunu polise anlatmaya hazırlanıyordu.Tıp öğrencisi Kathleen "Kathie" McCormack'inse, kaybolmasından 35 yıl sonra, 2017'de öldüğü açıklandı.Savcılar, Durst'un, Berman'dan 9 ay sonra komşusu Morris Black'i de öldürdüğünü belirtmiş; Durst ise kazara vurduğunu iddia ettiği Black'in cesedini parçalara ayırıp Galveston Körfezi'ne attığını söylemişti.Durst ailesi, New York'un emlak sektöründe en zengin ve güçlü ailelerinden biri olarak biliniyor.