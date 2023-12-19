Çin'de deprem: En az 118 ölü

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çin'in resmi ajansi Şinhua, Pazartesi akşamı meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre en az 118 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla insanın da yaralandığını duyurdu. Yetkililer ölenlerin 105'inin Gansu, 13'ünün ise komşu Çinhay eyaletinden olduğunu duyurdu. Görgü tanıkları Şinhua'ya yaptıkları açıklamada, depremin yollara ve altyapıya zarar verdiğini aktardı. Gansu eyaletindeki Cişişan'da 6 bin evde hasar oluşurken, çok sayıda köye elektrik ve su tedariki kesildi.





Dondurucu soğuklarda enkaz altındakiler aranıyor

Meteroloji yetkilileri Gansu eyaletinde hava sıcaklığının bugün eksi 10 dereceye kadar düşeceğini duyurdu. İtfaiye ve kurtarma ekipleri bölgede çalışmalar yürütürken, demiryolu idaresi depremin etkilendiği bölgeden trenlerin geçişini yasakladı.





Çin resmi medyası, depremin ardından evlerini terkeden ve dondurucu soğukta battaniyelere sarılarak dışarıda bekleyen vatandaşların fotoğraflarını paylaştı. Devlet televizyonu ise kurtarma ekiplerinin enkaz altındakilere ulaşmaya çalıştığı görüntülere yer verdi. Cişişan'da yaşayan ve haber portalı Jimu'ya konuşan bir depremzede, kendisi ve ailesinin oturdukları binanın 16. katındaki dairelerini koşarak terkettiğini ve otomobillerine sığındığını anlatarak, "Hala şoktayız" dedi. Üniversite öğrencileri sosyal medyada, Gansu eyaletinin başkenti Lanzhou'daki öğrencilerin, depremin ardından kaldıkları daireleri terketme görüntülerini paylaştı.







Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, enkaz altındaki insanların kurtarılması için bütün olanakların seferber edilmesi çağrısında bulunarak, yüksek rakımlı deprem bölgesindeki dondurucu soğuk hava nedeniyle yetkilileri uyardı.





Çin'in batısındaki, ülkenin geri kalanına göre daha az insanın yaşadığı dağlık bölgelerde çok sık deprem meydana geliyor. Çin'in güneybatısında geçen yıl meydana gelen depremde 70 kişi hayatını kaybetmişti. 2014 yılında Yunan eyaletindeki depremde 600,2008'de Siçuan eyaletindeki7,9 büyüklüğündeki depremde ise 80 binden fazla insan yaşamını yitirmişti.