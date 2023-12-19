Samanyolu Haber /Gündem / Üç organize suç örgütü lideri daha Türkiye'de çıktı /19 Aralık 2023 10:59

Üç organize suç örgütü lideri daha Türkiye'de çıktı

İkisi kırmızı bülten, biri acil yakalama mesajı ile aranan üç organize suç örgütü lideri Alanya ve İstanbul'da düzenlenen Kafes-21 operasyonlarıyla yakalandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Alanya ve İstanbul'da düzenlenen Kafes-21 operasyonlarıyla ilgili bilgileri paylaştı. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgilere yer verdi:

THOMAS JOSEF KONRAD: İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan Polonya’da uyuşturucu madde ticareti yapan, Fas’dan İtalya ve İspanya’ya yüklü miktarlarda getirdikleri uyuşturucu maddeleri bu ülkelerden daha düşük miktarlarda diğer Avrupa ülkelerine sevk eden organize suç örgütünün elebaşı Antalya Alanya’da,

JİNKİNG PENG: İnterpol Kırmızı Bülten’le Çin’de Dolandırıcılık ve Yasadışı Örgüt Faaliyetleri suçundan aranan örgüt elebaşı İstanbul Fatih’te,


DANIEL ALEXANDER MULLER: Difüzyon mesajı ile (Acil Yakalama Mesajı-Sonrasında Kırmızı Bülten Çıkarılan) Almanya’da 1 ton kokainin ele geçirilmesi operasyonun firari şüphelisi olarak aranan organize suç örgütü elebaşı İstanbul Beyoğlu’nda Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız Koordinesinde; Antalya ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimiz, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimizce düzenlenen “KAFES-21” operasyonlarıyla yakalandılar" ifadelerini kullandı. 


"ÇETELERE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

Yerlikaya soyal yaptığı paylaşımda "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız. Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız" değerlendirmesinde bulundu. 
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