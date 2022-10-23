Samanyolu Haber /Dünya / Çin'de Mao'dan sonra bir ilk yaşandı /23 Ekim 2022 09:14

Çin'de Mao'dan sonra bir ilk yaşandı

Şi Cinping, Çin Komünist Partisi Genel Sekreterliğine yeniden seçilerek, Mao'dan sonra iktidarını üçüncü döneme taşıyan ilk lider oldu.

SHABER3.COM

Çin Komünist Partisinin en üst yönetim organı Merkez Komite, Şi Cinping’i yeniden genel sekreter seçti.

Devlet Başkanı Şi, 2012 ve 2017’nin seçildiği göreve yeniden gelirken, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurucusu Mao Zedong’dan bu yana parti liderliğini iki dönemden fazla sürdüren ilk lider oldu.

Merkez Komite, ilk toplantısında kendi içinde 25 kişilik Siyasi Büro’yu, 10 kişilik Merkezi Askeri Komisyonu, 7 kişilik Daimi Komite’yi ve Genel Sekreteri belirledi.

Toplantının ardından Genel Sekreter Şi ve yeni seçilen Daimi Komite’nin diğer üyeleri Li Çiang, Vang Huning, Cao Lıci, Li Şi, Cai Şi ve Ding Şueşiang, protokol sırasıyla basının karşısına çıktı.

Daimi Komite’ye dört yeni isim seçilirken, üyelerin tamamının Şi’ye yakın isimler olması dikkati çekti.

Şi, komite üyelerini takdim için yaptığı konuşmada, geçen on yılın iki “yüzyıl hedefinden” ilki olan “her yönüyle ortalama refaha sahip toplum yaratma hedefine ulaşıldığı”, gelecek on yılın “her yönüyle güçlü modern bir sosyalist toplum yaratmak” olacağını belirtti.


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