Samanyolu Haber /Dünya / Dünya Biden’ın görüntülerini konuşuyor! Spiker de ne yapacağını şaşırdı /23 Ekim 2022 09:28

Dünya Biden’ın görüntülerini konuşuyor! Spiker de ne yapacağını şaşırdı

Zaman zaman anlam verilemeyen davranışlarıyla dikkatleri üzerine çeken ABD Başkanı Joe Biden, bu sefer de canlı yayınlanan röportaj esnasında uyukladı. Biden, spikerin uyarısıyla kendine geldi.

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ABD Başkanı Joe Biden, 2024'teki başkanlık seçimleri için yeniden aday olma niyeti olduğunu ancak bu konuda resmi bir karar vermediğini söyledi. Öte yandan Biden'ın röportaj esnasında uyukladığı anlar da sosyal medyada gündem oldu.

Biden, Delaware eyaletini ziyareti esnasında MSNBC televizyonuna röportaj verdi.

Sunucunun 2024 seçimlerine dair planını sorması üzerine Biden, “Henüz resmi kararımı vermedim, ancak niyetim yeniden seçime girme yönünde. Bu kararı vermek için önümüzde zaman var.” ifadelerini kullandı.

Biden, eşi Jill Biden’ın da kendisine 2024 adaylığı için destek olduğunu belirterek, “Şimdi aday olacağımı açıklarsam, o dakikadan itibaren aday gibi davranmam gerekir.” dedi.

CANLI YAYINDA UYUKLADI
Öte yandan Biden’ın röportaj esnasında uyukladı. Spikerin uyarısıyla kendine gelen Biden’ın o anlar da sosyal medyada gündem oldu. 
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