Samanyolu Haber /Dünya / Bu kez Ukrayna vurdu: Geri çekilen Rusya subaylarını tahliye etti /23 Ekim 2022 09:32

Bu kez Ukrayna vurdu: Geri çekilen Rusya subaylarını tahliye etti

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Rus kuvvetlerinin, Herson bölgesinde kontrol ettikleri iki köyü terk ettiklerini, Rus subaylarının da Berislava şehrinden tahliye edildiğini duyurdu.

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Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna’da Rusya’ya karşı devam eden savaşta 22 Ekim’de yaşanan gelişmeler ile ilgili yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Rus güçlerinin Herson bölgesinde kontrol ettikleri yerleşim yerlerinin geri alınması için Ukrayna ordusunun başlattığı karşı saldırı operasyonunun devam ettiği kaydedildi.

Bölgedeki Rus güçlerinin bazı yerleşim birimlerinden çekilmeye başladığı belirtilen açıklamada, “Alınan bilgiye göre, düşman, Char İvne ve Chkalove yerleşim yerlerinden ayrıldı, askeri ve sağlık personeli, Berislava’dan tahliye edildi.” ifadeleri kullanıldı.

SON DURUMU AÇIKLADI
Açıklamada, Rus kuvvetlerinin bugün Ukrayna’nın çeşitli bölgelerine 40 füze ve İran yapımı 16 kamikaze İHA’larla saldırdığı bilgisi verilerek, 20 füze ve 11 İHA’nın Ukrayna Hava Savunma Kuvvetlerince imha edildiği kaydedildi.

88 YERLEŞİM YERİNDE KONTROL SAĞLANDI
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşçenko ise dün yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun, ülkenin güneyinde yer alan Herson bölgesinde 21 Ekim’e kadar toplam 88 yerleşim yerinde yeniden kontrolün sağladığını duyurmuştu.
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