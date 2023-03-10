Samanyolu Haber /Gündem / Çin'de tarihi oylama :Şi Cinping, üçüncü kez Çin Devlet Başkanı oldu /10 Mart 2023 11:54

Çin'de tarihi oylama :Şi Cinping, üçüncü kez Çin Devlet Başkanı oldu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülke tarihinde devlet başkanlığını üçüncü döneme taşıyan ilk lider oldu. Devlet Başkanı Yardımcılığına Han Cıng, Meclis Başkanlığına ise Cao Licı seçildi.

SHABER3.COM

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeniden göreve seçilerek iktidarını üçüncü döneme taşıdı.

Şi, Çin Ulusal Halk Kongresinin (ÇUHK) başkent Pekin'de devam eden 14. döneminin 1. Genel Kurulu'nda, tek aday olduğu oylamada, delegelerin oy birliği ile üçüncü kez devlet başkanı seçildi.

Kongrede Devlet Başkanı Yardımcılığına Han Cıng, Meclis Başkanlığına ise Cao Licı seçildi.

Şi, Cao ve Han, yemin ederek görevlerine başladı.

Daha önce 2013 ve 2018'de iki kez devlet başkanı seçilen, 10 yıldır görev yapan Şi, 5 yıllığına yeniden seçilerek, Çin Halk Cumhuriyeti tarihinde devlet başkanlığını üçüncü dönme taşıyan ilk isim oldu.

Şi, ayrıca Merkezi Askeri Komisyon Başkanlığına da yeniden seçilerek başkomutan konumunu sürdürdü.

Şi'nin devlet başkanlığını üçüncü dönemde sürdüreceğinin işareti, Çin Anayasası'nda 2018'de yapılan değişiklikle verilmişti. Değişiklikle devlet başkanının görev süresini iki dönemle sınırlayan kural kaldırılmış, böylece Şi'nin üçüncü döneminin önü açılmıştı.

Şi'den önce 1993-2003 yıllarında Ciang Zımin, 2003-2013 yıllarında Hu Cintao, iki dönem devlet başkanlığı yaptıktan sonra devlet ve parti görevlerinden ayrılmıştı.

İktidarını üçüncü döneme taşıması, Şi'nin yeni dönemde "tek adam" konumunun pekiştiğinin işareti olarak görülüyor. (
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çin'de tarihi oylama :Şi Cinping, üçüncü kez Çin... Sonraki Haber >>

Kayseri'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kayseri'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tümgeneral Kaya, İbrahim Kalın'ın toplantısında çaycılık yaptı!

Tümgeneral Kaya, İbrahim Kalın'ın toplantısında çaycılık yaptı!

Almanya'da kiliseye silahlı saldırı dehşeti: 7 ölü 8 yaralı

Almanya'da kiliseye silahlı saldırı dehşeti: 7 ölü 8 yaralı

Dikkat, yeni SADAT’lar kuruluyor!

Dikkat, yeni SADAT’lar kuruluyor!

Altılı Msas'da farklılıklara saygı duymayı öğrendik

Altılı Msas'da farklılıklara saygı duymayı öğrendik

Akşener: Ben masadan kalkmadım, masa kalktı

Akşener: Ben masadan kalkmadım, masa kalktı

Meral Akşener'in suratı neden asıktı?

Meral Akşener'in suratı neden asıktı?

Meral Akşener Söz Verdi

Meral Akşener Söz Verdi

Kaymakam 'yardım rezaleti'ni itiraf etti

Kaymakam 'yardım rezaleti'ni itiraf etti

Saadet'ten AKP'li trollere 'Erbakan'lı cevap

Saadet'ten AKP'li trollere 'Erbakan'lı cevap
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:52:15