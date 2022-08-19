Samanyolu Haber /Ekonomi / Çin'de yuan iki yılın dibini gördü /19 Ağustos 2022 22:09

Çin'de yuan iki yılın dibini gördü

Çin'in para birimi yuanın ülke içindeki değeri dünyanın geri kalanıyla tezat oluşturan para politikasıyla iki yılın en düşük seviyesine gerilediği ifade edildi.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Çin'in para birimi yuanın ülke içindeki değeri dünyanın geri kalanıyla tezat oluşturan para politikasıyla iki yılın en düşük seviyesine geriledi.

Yuanın Çin içinde dolar karşısındaki değeri yüzde 0,4 kadar düşerek Eylül 2020'den bu yana en zayıf seviye olan 6,8168'e geriledi. Para biriminin düşüşü, Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) bu hafta beklenmedik bir şekilde faiz indirmesiyle tetiklendi.

RBC Capital Markets Asya Döviz Stratejisti Alvin Tan müşterilerine geçtiği bir notta, “Zayıf ekonomiyle birlikte para biriminde daha fazla değer kaybı için bolca alan var” ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA DEĞER KAYBETMESİNE MÜDAHALE ETMEYECEK

Tan, Çin Merkez Bankası’nın para biriminin daha fazla değer kaybetmesine müdahale etmeyeceğini belirterek kurun 2023’ün ilk çeyreğinde 7 seviyesine ulaşabileceğini öngördü.

Standard Chartered Bank Plc ve Mizuho Bank Ltd.'den analistler, PBOC'nin güvercin politikasının enflasyonu dizginlemek için faiz oranlarını yükselten Fed ile giderek daha fazla tezat oluşturması nedeniyle yuanın zayıflayacağını tahmin ediyor.
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