Çin'deki Covid-19 ölümleri yaygınlaşıyor

Ülkenin 'finans başkenti' Şangay, haftalardır yayılmaya devam eden Covid-19 salgını nedeniyle karantina altında. Hayatını kaybeden 3 kişiden ikisinin kadın olduğu ve yaşlarının 89 ile 91 olduğu belirtildi.



Kentte sıkı karantina uygulaması zaman zaman yetkililerle halkı karşı karşıya getiriyor. Sosyal medya platformlarında, Şanghay kentinde özel giysili polislerin, Covid-19 hastası olduğu söylenen bazı kişilerden evlerini teslim etmelerini istediği iddia ediliyor. Polislerle vatandaşlar arasında arbede yaşandığını gösteren videolar Weibo gibi platformlarda tepkiyle karşılanıyor.



Çinli sosyal medya sitesi Weibo kullanıcıları, yerel yetkililerin Pudong bölgesindeki bazı konutlara Covid-19 hastaları için el koyduğunu ve apartman sakinlerinin ise polise evlerini almaması için yalvardığını gösteren videolar paylaştı.



Bir Weibo kullanıcısı, yetkililerin önce sadece boş binaları kullandığını, ancak son günlerde diğer binalardaki kiracıları da dairelerini boşaltmaları için bilgilendirmeye başladığını aktardı.



Bazı video kliplerinde polisin eylemcilere müdahale ederek tutukladığı görülüyor.



Bir videoda sakinler, polisi halkı dövmekle suçlarken, polisin birkaç kişiyi tutukladığı yer alıyor.



Evlerinden çıkarılanların farklı bir yere nakledilip edilmedikleri bilinmiyor.



Konutlar, bölgede istihdam edilen nitelikli, yüksek vasıflı işçilere uygun fiyatlarla kiralık daire sağlayan bir proje olarak biliniyor.



Şanghay sakinleri koronavirüs önlemleri çerçevesinde haftalardır karantinada.



Vatandaşlar sık sık gıda kıtlığı nedeniyle evlerinin camlarından bağırarak durumu protesto ediyor.



Küçük çaplı olarak sokağa çıkıp eylem yapmak istyenler ise polis tarafından hızlı bir şekilde gözaltına alınıyor.



Kullanıcılar tarafından yüklenen videolar çok kısa süre içerisinde devlet görevlileri tarafından silinse de Şanghay sakinleri bu görüntülerde "Yiyecek yok", "açlıktan ölüyoruz" mesajları veriyor.



Çin'in ekonomik üretim kenti olarak bilinen 25 milyon nüfuslu Şanghay, son Covid-19 salgın dalgasının merkez üssü konumunda bulunuyor.