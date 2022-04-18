Samanyolu Haber /Dünya / Zelenski sonunda isyan etti!. /18 Nisan 2022 09:20

Zelenski sonunda isyan etti!.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ülkesinde olanlardan sonra dünyaya inanmadığını söyledi. Zelenski, Rus işgalinden sonra komşularına, sözlere inanmadıklarını vurguladı. Zelenski, Başkan Biden’ın Ukrayna’ya gelmesi gerektiğini de söyledi ve “sanırım gelecek” dedi.

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VOA'nın haberine göre, Zelenski bu açıklamalarını Amerikan CNN televizyonuna yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı bu açıklamaları sunucunun soykırım anma günlerinde sürekli kullanılan ‘bir daha asla’ sözünün kendisi için bir anlam ifade edip etmediği şeklindeki sorusu üzerine yaptı.

Zelenski, “Bütün bunlara inanmıyoruz” ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı yazılı hale dökülmüş güvenlik garantilerine de inanmadığını söyledi. Zelenski bu çerçevede 1994 tarihli Budapeşte Memorandumu’nu hatırlattı.

Zelenski Baudapeşte Memorandumu’nun kendisi için sadece bir kağıt parçası olduğunu ve hiçbir şeye yaramadığını belirtti.

Budapeşte Memorandumu’yla Amerika, Rusya ve İngiltere Ukrayna’ya Nükleer Silahsızlanma Anlaşması’na dahil olduğu için güvenlik garantileri vermişti.

Ukrayna Devlet Başkanı, İnancı ve düşüncesinin pratik, somut çabalar ve Ukrayna halkıyla olduğunu söyledi.

Zelenski, “Tek inancımız kendimize olan inancımız, halkımıza, silahlı kuvvetlerimize ve ülkelerin bizi sadece sözleriyle değil hareketleriyle destekleyeceğine olan inancımız” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı, Başkan Joe Biden’ın Ukrayna gelmesi gerektiğini de söyledi ve “sanırım gelecek” dedi.

Kiev’in ülkenin doğusundaki toprağından parça vermek istemediğini söyleyen Zelenski, Ukrayna ordusunun Donbas’ta Rus ordusuyla savaşmaya hazırlandığını ve bunun bütün savaşı etkileyebileceğini söyledi.

Zelenski, ülkesinin savaştan zaferle çıkacağını da vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı bununla birlikte dünyanın Rusya’nın taktiksel nükleer silah kullanma olasılığına hazırlıklı olması gerektiğini kaydetti.

Zelenski, Başkan Biden’ın geçen hafta imza attığı Ukrayna’ya ek 800 milyon dolarlık askeri desteğin yardımcı olduğunu ama daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunu da söyledi.

Zelenski, en önemli faktörün bu tür silahların Ukrayna’ya hızlı bir şekilde gelmesi olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı savaşı sona erdirmek için Rusya’yla diplomatik olarak iletişime geçmeye hazırlandığını ama Rusya’nın Ukraynalılar’a saldırılarının bunu daha zorlaştırdığını da vurguladı.
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