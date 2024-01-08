Samanyolu Haber /Dünya / Çin'den, beş ABD'li savunma şirketine yaptırım /08 Ocak 2024 08:40

Çin'den, beş ABD'li savunma şirketine yaptırım

Çin, ABD'nin Tayvan'a silah satışına tepki olarak, beş ABD'li savunma şirketine yaptırım uygulayacağını açıkladı. Tayvan meselesi, ekonomik ve askeri olarak dünyanın bir ve iki numaralı güçleri arasında sık sık gerginlk kaynağı oluyor.

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Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Pekin'in, Washington'ın Tayvan'a yaptığı son silah satışına tepki olarak ABD'li beş savunma şirketine yaptırım uygulayacağını söyledi.

Çin, Tayvan'ı kendi toprağı olarak görüyor ve ABD'nin Tayvan'a silah satışı, Washington ile Pekin arasında sık sık gerginlik sebebi oluyor.

Yaptırımlar, Tayvan'da 13 Ocak'ta yapılacak olan ve "Çin'in savaş ile barış arasında bir seçim" olarak gördüğü devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri öncesine denk geliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, aralık ayında Tayvan'ın taktik bilgi sistemlerinin bakımına destek olacak 300 milyon dolarlık ekipman satışına onay vermişti.

Satışın Tayvan ordusunun modernizasyonunu ve güvenilir savunmanın sürdürülmesini destekleyeceği belirtilirken, Pentagon Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan yapılan açıklamada da "Satış, operasyonel hazırlığı arttırarak Tayvan'ın mevcut ve gelecekteki tehditleri karşılama kapasitesini geliştirecektir." ifadelerine yer verilmişti.
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