Sırada 'Avrupa Ordusu' mu var?

Avrupa Birliği'nde tek başkanlık önerisi

Tajani ayrıca, 27 üyeli AB'nin liderlik yapısını düzene sokması ve mevcut Avrupa Konseyi başkanı ve Avrupa Komisyonu başkanından oluşan yapı yerine tek bir başkanlığa sahip olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği'nin barışı koruma ve çatışmaları önlemede rol oynayabilecek kendi birleşik ordusunu kurması gerektiğini söyledi.İtalyan La Stampa gazetesine röportaj veren Tajani "Eğer dünyada barışı koruyanlar olmak istiyorsak, bir Avrupa ordusuna ihtiyacımız var. Ve bu etkili bir Avrupa dış politikasına sahip olabilmek için temel bir önkoşul." dedi.Tajani pazar günü yayınlanan röportajda "Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan, Rusya gibi güçlü oyuncuların bulunduğu ve Orta Doğu'dan Hint-Pasifik bölgesine kadar krizlerin yaşandığı bir dünyada İtalyan, Alman, Fransız ya da Sloven vatandaşları ancak zaten var olan bir şeyle, yani Avrupa Birliği ile korunabilir." ifadelerini kullandı.Avrupa ordusu kavramı Rusya'nın 24 Şubat 2022'de başlattığı Ukrayna'nın işgaliyle birlikte yeniden siyasi gündemde yerini aldı. Ancak savunma konusundaki çabalar Finlandiya ve İsveç'in katılımıyla NATO'nun genişlemesi konusuna odaklandı.Savunma alanında Avrupa'nın daha yakın bir işbirliği içinde olmasının, lideri olduğu Forza Italia partisi için bir öncelik olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Tajani, geçen yıl Silvio Berlusconi'nin ölümünden bu yana Forza Italia'nın lideri olarak partiyi yönetiyor.Haziran ayında yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimleri, karizmatik eski liderini kaybetmesinin ardından partinin popülaritesinin ilk denemesi olacak.