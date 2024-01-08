İktidar partisinde 'bağış' skandalı: Bir milletvekili gözaltında

Japonya'da yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre Başbakan Fumio Kişida'ya olan halk desteği, yüzde 20 civarına düşerek son yıllarda bir başbakan için en düşük seviyeye geriledi.



Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'den (LDP) bir milletvekili, bağış skandalı soruşturması kapsamında gözaltına alındı.



Bakanlar, bakan yardımcıları ve milletvekillerini mercek altına alan soruşturmadaki bu ilk gözaltı kararı, Başbakan Fumio Kişida liderliğindeki hükümete ağır darbe vurdu.



Çok sayıda LDP'li isim, bağış toplama etkinliklerinden elde edilen geliri yetkili mercilere net olarak deklare etmemekle suçlanıyor.



Başbakan Kişida yaptığı açıklamada, alt meclis milletvekili ve eski eğitim bakan yardımcısı Yoşitaka Ikeda'nın, Tokyo'da savcılar tarafından gözaltına alındığını aktardı.



Kişida, Ikeda'nın LDP'den ihraç edileceğini de kaydetti.



"Çok üzücü. Bunu çok ciddiye alıyorum." diyen Kişida, "Parti olarak siyasete olan güveni güçlü bir aciliyet duygusuyla yeniden tesis etmek için çalışmalıyız." diye partisine yönelik özeleştiride bulundu.



Kamu yayın kuruluşu NHK, Ikeda'nın yaklaşık 48 milyon yen (330 bin dolar) komisyon (ya da rüşvet) aldığını aktardı.



Japon savcılar, daha önce bilet satış yoluyla toplanan siyasi bağışlardan 500 milyon yen (3,4 milyon dolar) tutarındaki paranın kayıp olması nedeniyle cezai soruşturma başlatmıştı.



Kayıp paralar, ağırlıklı olarak 2022'de cinayete kurban giden eski Başbakan Şinzo Abe'ye yakın bakan, bakan yardımcısı ve milletvekilleri ile ilişiklendiriliyor.



Geçen ay patlak veren skandal sonrası başlatılan soruşturmanın ardından aralarında Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, Kabine Genel Sekreter Yardımcısı Koichi Hagiuda, dahil dört bakan ve bir dizi bakan yardımcısı istifa etmişti.



Çeşitli fraksiyonlardan oluşan LDP içerisinde en büyük grubu Şinzo Abe'ye yakın isimler oluşturuyordu. Savcılar, son beş yıl içerisinde toplanan fonların devlete bildirilmediğini dile getiriyor.