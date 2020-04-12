Samanyolu Haber /Gündem / Çin'den ilginç açıklama: Son 24 saatte koronavirüs kaynaklı can kaybı yaşanmadı /12 Nisan 2020 12:59

Çin'den ilginç açıklama: Son 24 saatte koronavirüs kaynaklı can kaybı yaşanmadı

Yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında son 24 saatte virüs kaynaklı yeni ölüm kaydedilmediği belirtildi.

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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Çin ana karasında 97'si yurt dışı, 2'si yurt içi kaynaklı 99 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Koronavirüs nedeniyle ülkede yeni can kaybı olmadığına dikkat çekilen açıklamada, 50 kişinin tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca enfekte hastalarla yakın teması olan ve müşahede altında tutulan 1534 kişinin de tıbbi gözetimden çıktığı kaydedildi.

Çin'de salgının başından bu yana 82 bin 52 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilirken, virüs nedeniyle 3 bin 339 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 77 bin 575 kişi de iyileşti.
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