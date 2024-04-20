Çin'in büyük şehirleri yere batıyor

Çökmeler neden yaşanıyor?

Araştırmaya göre çökmeler genel olarak su tablalarının azalmasından kaynaklanıyor. Su tablaları, altındaki toprak ve kayaların sürekli olarak ıslak ya da diğer bir deyişle doymuş olduğu düzeyi ifade ediyor. Ancak araştırmaya göre yapı ağırlığı da diğer bir önemli sebebi oluşturuyor.

Ülke çapında yapılan bir araştırma Çin'in büyük şehirlerinin neredeyse yarısının "orta ila şiddetli" düzeyde çökme yaşadığını ve bu durumun milyonlarca insanı, yükselen deniz seviyesi nedeniyle sel riski altında bıraktığını ortaya koydu.Science dergisinde yayınlanan araştırma, Çin'deki kentsel arazilerin yüzde 45'inin yılda üç milimetreden daha hızlı, yüzde 6'sının ise yılda 10 milimetreden daha fazla battığını tespit etti.Güney Çin Normal Üniversitesi'nden Ao Zurui liderliğindeki araştırma ekibi, ülkedeki kentsel nüfusun 900 milyonu aşması sebebiyle çökmekte olan arazilerin kentsel yaşam için önemli bir tehdit oluşturabileceği uyarısında bulundu.Çin'in eski kömür bölgelerinin birçoğu da çökme riski altında. Yetkililer aşırı madencilik nedeniyle zarar gören araziyi güçlendirmek için çökmekte olan kuyulara beton enjekte etmek zorunda kaldı.Yaşanan çöküşler halihazırda Çin'e yıllık 7,5 milyar yuandan (1,04 milyar dolar) daha fazla zarara mal oluyor.Gelecek yüzyıl içinde kıyı arazilerinin yaklaşık dörtte birinin deniz seviyesinden daha aşağı düşebilieceği gözönüne alındığında, yüz milyonlarca insanı su baskını riskiyle karşı karşıya bırakabileceği belirtiliyor.