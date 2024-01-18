Çin'in nüfusunda rekor gerileme

Ölümler artıyor, doğumlar azalıyor

İstatistik Dairesi verilerine göre geçen yıl ölüm sayısı yüzde 6,6 artışla 11 milyon 100 bine yükselerek 1974 sonrasındaki en yüksek seviyeye ulaştı. Bin kişi başına ölüm sayısı, 2022'deki 7,37'den 2023'te 7,87'ye yükseldi.

Ekonomiyle ilgili endişeler

Kentlerde çocuk yapmanın maliyetinin daha yüksek olması, nüfustaki düşüşe bağlı olarak işçi ve tüketici sayısındaki gerileme, genç nüfustaki rekor işsizlik oranları, beyaz yakalıların ücretlerindeki düşüş ve yaşlıların bakımında artan maliyetler, ABD'nin ardından dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'deki ekonomik istikrarı tehlikeye sokan faktörler olarak görülüyor.