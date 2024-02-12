Samanyolu Haber /Gündem / Çinli dev firmadan kötü haber: Türkiye'ye gelmekten vazgeçti /12 Şubat 2024 14:03

Çinli dev firmadan kötü haber: Türkiye'ye gelmekten vazgeçti

Çinli dev otomotiv üreticisinden kötü haber geldi! Firma perşembe günü Türkiye'ye gelmekten vazgeçtiğini duyurdu...

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Otomotiv endüstrisi Türkiye'de büyük bir belirsizlikle karşı karşıya. Çinli dev otomotiv üreticisi Great Wall, Türkiye'deki yatırım planını askıya aldı.

YATIRIM PLANINI ASKIYA ALDI

Ekonomim gazetesinin haberine göre, Great Wall, Türkiye'deki yatırım planını, sık sık değişen düzenlemeler ve artan işgücü maliyetleri gibi sebeplerle erteleme kararı aldı.

Türk otomotiv endüstrisi, Avrupa'dan yeni marka yatırımları çekemeyince Çinli üreticilerden umutlanmıştı. Ancak, Great Wall gibi diğer markalar da Türkiye'deki yatırım planlarını beklemeye aldı. Great Wall, perşembe günü Türkiye'deki yatırım planını askıya aldığını duyurdu.

DİĞER MARKALAR BEKLEMEYE DEVAM EDİYOR
Chery, Skywell ve MG gibi diğer markalarda yatırım planlarını harekete geçirmek için Türkiye’den güvence ve cazip teklifler bekliyorlar.

İki hafta önce Türkiye ziyaretinde yatırım koşullarını inceleyen Great Wall Motors, incelemeleri sonucunda yatırım planını askıya aldı.

Sektör temsilcileri, Türkiye'deki artan maliyetlerin ve sürekli değişen düzenlemelerin Great Wall Motors'un yatırım kararını etkilediğini belirtiyor. Çin'den gelen araçlara ek vergiler getirilmesiyle birlikte Çin menşeli elektrikli araçlara en az 20 servis noktası kurma zorunluluğu var. Bu da Çinli otomotiv markalarının Türkiye'deki yatırım kararını etkileyen faktörler arasında.
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