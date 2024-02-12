Depremde en çok konuşulan isimlerdendi; CHP, Hatay için teklif götürdü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında bugün toplanacak olan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, Parti Meclisi’ne (PM) sunularak adaylar netleşecek.







Partinin “kalesi” olarak nitelendirilen güçlü olduğu Ankara’nın Çankaya ilçesi, İstanbul’un kalan ilçeleri ve bazı büyükşehirlerin de aralarında bulunduğu yerlerde adaylarını belirleyerek süreci tamamlayacak.





Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın yeniden aday olmasının ardından Özel, anketleri işaret etmişti. Yazarımız Murat Ağırel'in aktardığına göre; kritik toplantı öncesi CHP yönetimi Haluk Levent'e teklif götürdü. Levent, teklifi kabul etmedi.





HALUK LEVENT'TEN AÇIKLAMA

CHP'nin teklifine ilişkin açıklamada bulunan AHBAP Başkanı ve sanatçı Haluk Levent, şunları söyledi:





"CHP’den Hatay Büyükşehir başkan adaylığı için teklif gelmesi hakkında:





Canlarım!





Ahbap başkanıyım.





Ve siyasi bir kimliğe giremem.





Diğer siyasi partilerden de teklifler geldi.





Onur duyuyorum.





Ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin.





Bu ülke için yapacağımız çok şeyler var"