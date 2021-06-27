Samanyolu Haber /Dünya / Çinliler de Mars'a indi! İlk görüntü /27 Haziran 2021 15:43

Çinliler de Mars'a indi! İlk görüntü

Çin, uzay aracı Zhurong'un Mars’a iniş yaptığı videoları yayımladı.

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

BBC’nin haberine göre, Çin Ulusal Uzay Yönetimi (CNSA), Mayısta Mars’a iniş yapan uzay aracı Zhurong’un, iniş sırasında paraşüt sisteminin açılmasını ve iniş anını gösteren videolarını paylaştı.

CSNA açıklamasında, görüntülerin, robotun yere yerleştirdiği kablosuz bir kamera tarafından kaydedildiği belirtildi:

"Yörünge aracı ve Mars gezgini iyi çalışır durumda, Mars'tan Çin Komünist Partisine (CCP) ve ana vatana güvenli bir şekilde rapor veriyor ve partinin kuruluşunun yüzüncü yıl dönümüne yaklaşırken uzaklardan tebriklerini gönderiyor.”

Zhurong, 15 Mayıs'ta Mars'ın kuzeyindeki Utopia Planitia bölgesine başarılı şekilde iniş yapmıştı.

ABD ve Rusya'nın ardından Çin, Mars'a uzay aracı yollayan üçüncü ülke oldu.

Çin mitolojisinde ateş ve savaşı simgeleyen Zhurong'un adını taşıyan gezgin, Temmuz 2020'de yola çıkmış ve 7 ayda Mars'a ulaşmış, yörüngeye oturması ise 3 ayı bulmuştu.
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Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

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