Çinliler 'etkisizliğini' kabul etti: Delta virüsüne göre aşıyı revize edeceğiz

Çinli bilim insanları, koronavirüsün en hızlı yayılan mutasyonu olarak bilinen Delta Varyantı'na karşı aşı çalışmalarına başladı.







Pekin merkezli Sinovac Life Sciences Corp Genel Müdürü Gao Qiang, şirketin Delta Varyantı için hazırlayacağı inaktif aşıyı bu yılın sonlarında yetkililere sunmaya planladığını açıkladı.





Gao, konuyla ilgili yayınlanan röportajında aşının ülke düzenlemelerine uygun bir şekilde, gerekli onaylar alındıktan sonra piyasaya sürüleceğini söyledi.





TÜRKİYE, ENDONEZYA GİBİ ÜLKELERİN ÇİN AŞISINA GÜVENMESİ PAHALIYA MAL OLDU





Bilindiği üzere Delta varyantına karşı koruyuculuğu oldukça düşük çıkan Sinovac aşısıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Türkiye, Endonezya gibi Sinovac'ı tercih eden ülkeler bu hatanın bedelini üçüncü ve dördüncü doz Biontech veya Moderna aşısıyla kapatmaya çalışıyor. Birçok kişinin aşı olsa da hayatını kaybetmesini engelleyemeyen Çinli Sinovac aşıları orjinal virüse karşı koruyucu ancak mutasyon olarak bilinen varyant virüs tiplerine karşı oldukça etkisiz. Endonezya son haftalarda Korona kaynaklı ölümlerde, günlük bini aşkın can kaybıyla lider durumda.