Samanyolu Haber /Sağlık / Çinliler 'etkisizliğini' kabul etti: Delta virüsüne göre aşıyı revize edeceğiz /19 Ağustos 2021 16:07

Çinliler 'etkisizliğini' kabul etti: Delta virüsüne göre aşıyı revize edeceğiz

Sinovac, koronavirüs Delta Varyantı'na karşı yeni aşı geliştirmek için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

SHABER3.COM

Çinli bilim insanları, koronavirüsün en hızlı yayılan mutasyonu olarak bilinen Delta Varyantı'na karşı aşı çalışmalarına başladı.

Pekin merkezli Sinovac Life Sciences Corp Genel Müdürü Gao Qiang, şirketin Delta Varyantı için hazırlayacağı inaktif aşıyı bu yılın sonlarında yetkililere sunmaya planladığını açıkladı.

Gao, konuyla ilgili yayınlanan röportajında aşının ülke düzenlemelerine uygun bir şekilde, gerekli onaylar alındıktan sonra piyasaya sürüleceğini söyledi.

TÜRKİYE, ENDONEZYA GİBİ ÜLKELERİN ÇİN AŞISINA GÜVENMESİ PAHALIYA MAL OLDU

Bilindiği üzere Delta varyantına karşı koruyuculuğu oldukça düşük çıkan Sinovac aşısıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Türkiye, Endonezya gibi Sinovac'ı tercih eden ülkeler bu hatanın bedelini üçüncü ve dördüncü doz Biontech veya Moderna aşısıyla kapatmaya çalışıyor. Birçok kişinin aşı olsa da hayatını kaybetmesini engelleyemeyen Çinli Sinovac aşıları orjinal virüse karşı koruyucu ancak mutasyon olarak bilinen varyant virüs tiplerine karşı oldukça etkisiz. Endonezya son haftalarda Korona kaynaklı ölümlerde, günlük bini aşkın can kaybıyla lider durumda.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çinliler 'etkisizliğini' kabul etti: Delta virüsüne... Sonraki Haber >>

Erdoğan şizofren mi oldu yoksa bunun adı başka birşey mi?

Erdoğan şizofren mi oldu yoksa bunun adı başka birşey mi?

Linç edileceğini anlayan hakem, sahada silah çekti

Linç edileceğini anlayan hakem, sahada silah çekti

Gurbetçi vicdanıyla konştu: Benim param burada 10 kat ediyor, bu insanlara üzülüyorum

Gurbetçi vicdanıyla konştu: Benim param burada 10 kat ediyor, bu insanlara üzülüyorum

Alman halkı yardımlarına koşan Time to Help'e minnettar

Alman halkı yardımlarına koşan Time to Help'e minnettar

Kargo uçağıyla ölüme uçan Afganlar, o anlarını kaydetmiş

Kargo uçağıyla ölüme uçan Afganlar, o anlarını kaydetmiş

Taliban militanları, Cumhurbaşkanlığı sarayında spor yapıyor.

Taliban militanları, Cumhurbaşkanlığı sarayında spor yapıyor.

Kabil Havalimanı'ndan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Kabil Havalimanı'ndan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Afganistan’dan uçağın tekerleklerine saklanarak kaçmak isteyen iki kişi düşerek öldü

Afganistan’dan uçağın tekerleklerine saklanarak kaçmak isteyen iki kişi düşerek öldü

Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü

Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:18:42