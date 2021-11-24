CNBC: Türkiye'nin borçlarını ödemesi zorlaşıyor

Türk lirası Salı günü dolar karşısında rekor seviyede bir düşüş kaydederek geçen hafta 11 seviyesinde kabul edilen 'psikolojik bariyeri' çoktan aştı.









BORCUN ÇOĞU DÖVİZ ÜZERİNDEN

CNBC'de yayınlanan analize göre bu yükseliş, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, artan çift haneli enflasyon ortamında, tartışmalı faiz indirimlerini savunmasının ardından tetiklendi."





Öyle ki kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'e göre, "Ağustos ayında Türkiye'nin borç rezervinin %57'si dövize bağlı veya döviz cinsindendi."





Bu da demek oluyor ki lira değer kaybetmeye devam ettikçe bu borcun ödenmesi de zorlaşacak.





1 HAFTADA YÜZDE 20 DEĞER KAYBI

Analize göre, Türkiye'de enflasyon şu anda %20'ye yakın. Bu sebeple, 85 milyon Türk nüfus için temel mal fiyatları arttı ve yerel para birimindeki değer kaybı maaşları da ciddi şekilde devalüe etti.





Reuters'e göre, "Lira bu yıl değerinin yaklaşık %40'ını ve yalnızca geçen haftanın başından bu yana %20'sini kaybetti."





NEDEN DEĞER KAYBEDİYOR?

Türk lirası, "Batı ile jeopolitik gerilimler, cari hesap açıkları, azalan döviz rezervleri ve artan borç - ama en önemlisi, enflasyonu soğutmak için faizlerin yükseltmesinin reddedilmesi" gibi nedenlerle 2018'in başından beri düşüşte.